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(SULTANGAZİ'DE BANKA ÇIKIŞI TAKİP EDİP SİLAHLA GASP ETTİLER
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(SULTANGAZİ'DE BANKA ÇIKIŞI TAKİP EDİP SİLAHLA GASP ETTİLER

Şahin BOZKURT / İSTANBUL DHASultangazi'de yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişi, banka çıkışı takip ettikleri kişinin otomobilinin camını kırarak 85 bin lirasını gasp ettiler.

(SULTANGAZİ'DE BANKA ÇIKIŞI TAKİP EDİP SİLAHLA GASP ETTİLER
08.07.2020 17:55 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:59

Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA

Sultangazi'de yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişi, banka çıkışı takip ettikleri kişinin otomobilinin camını kırarak 85 bin lirasını gasp ettiler. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Olay, Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında gerçekleşti. Yüzleri maskeli ve silahlı oldukları iddia edilen 4 şüpheli, bankadan para çekerek otomobiline binen Hasan Sevim'i takip etmeye başladı. Bir süre sonra Hasan Sevim, arkadaşının iş yerinin önünde durarak otomobilini park etti. Şüpheliler, otomobilin yanına gelip camı kırarak, 85 bin lirayı gasp etti. Kimliği belirsiz kişiler, sesleri duyarak dışarıya çıkan Hasan Sevim'i silahla tehdit etti. Parayı gasp eden şüpheliler, geldikleri otomobille kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri camı kırılarak, paranın alındığı otomobilde parmak izi incelemesi yaptı. Ekiplerin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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