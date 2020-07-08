SULTANGAZİ'DE BANKA ÇIKIŞI TAKİP EDİP SİLAHLA GASP ETTİLER Şahin BOZKURT İSTANBUL DHASultangazi Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde yüzleri maskeli silahlı 4 şüpheli, banka çıkışında takip ettikleri bir kişinin 85 bin lirasını gasp etti.

Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde yüzleri maskeli silahlı 4 şüpheli, banka çıkışında takip ettikleri bir kişinin 85 bin lirasını gasp etti. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak: DHA