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SULTANGAZİ'DE BANKA ÇIKIŞI TAKİP EDİP SİLAHLA GASP ETTİLER
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SULTANGAZİ'DE BANKA ÇIKIŞI TAKİP EDİP SİLAHLA GASP ETTİLER

Şahin BOZKURT İSTANBUL DHASultangazi Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde yüzleri maskeli silahlı 4 şüpheli, banka çıkışında takip ettikleri bir kişinin 85 bin lirasını gasp etti.

08.07.2020 17:19 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:24

Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA

Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde yüzleri maskeli silahlı 4 şüpheli, banka çıkışında takip ettikleri bir kişinin 85 bin lirasını gasp etti. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SULTANGAZİ'DE BANKA ÇIKIŞI TAKİP EDİP SİLAHLA GASP ETTİLER

Kaynak: DHA

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