SULTANGAZİ'DE BANKA ÇIKIŞI TAKİP EDİP SİLAHLA GASP ETTİLER
Şahin BOZKURT İSTANBUL DHASultangazi Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde yüzleri maskeli silahlı 4 şüpheli, banka çıkışında takip ettikleri bir kişinin 85 bin lirasını gasp etti.
08.07.2020 17:19 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:24
Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA
Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde yüzleri maskeli silahlı 4 şüpheli, banka çıkışında takip ettikleri bir kişinin 85 bin lirasını gasp etti. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA