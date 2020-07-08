Sultangazi'de banka çıkışı takip edip silahla gasp ettiler (1)
SULTANGAZİ Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde yüzleri maskeli silahlı 4 şüpheli, banka çıkışında takip ettikleri bir kişinin 85 bin lirasını gasp etti.
08.07.2020 17:19 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:22
SULTANGAZİ Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde yüzleri maskeli silahlı 4 şüpheli, banka çıkışında takip ettikleri bir kişinin 85 bin lirasını gasp etti. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: DHA