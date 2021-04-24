SULTANGAZİ'DE BALKONDA KADINA DARP İDDİASI
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SULTANGAZİ'DE BALKONDA KADINA DARP İDDİASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'DE BALKONDA KADINA DARP İDDİASIEmin YEŞİL- Vedat BAYRAKTAR / İSTANBUL,(DHA) SULTANGAZİ'DE eşini balkona çıkartıp darp ettiği öne sürülen Suriye uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi, çevredeki vatandaşların tepkisi sonrası kaçtı.

SULTANGAZİ'DE BALKONDA KADINA DARP İDDİASI

Emin YEŞİL- Vedat BAYRAKTAR/ İSTANBUL,(DHA) SULTANGAZİ'DE eşini balkona çıkartıp darp ettiği öne sürülen Suriye uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi, çevredeki vatandaşların tepkisi sonrası kaçtı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde 50. Yıl Mahallesi B Caddesi üzerinde bulunan, 7 katlı binanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen karı koca, kaldıkları daire içinde tartışmaya başladı. Tartışma sonrası kadın balkona çıkarak çevredekilerden yardım istedi. O sırada balkona gelen şüpheli, balkonda eşini darbetti. Şüpheli, eliyle kadının ağzını kapatarak bağırmasını engellemeye çalıştı. Çığlık sesini duyan çevredekiler şiddet uygulayan kişiye tepki göstererek polise haber verdi. Tepkiler üzerine şüpheli olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını alıp polis merkezi amirliğine götürdü. Polis ekiplerinin şiddet uygulayan kişiyi yakalamak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

'ADAM AŞAĞI İNEREK KAÇMAYA BAŞLADI'

Yaşananları anlatan Yunus Doğan, "Parkta arkadaşlara oturuyorduk. Kadının çığlık sesini duyduk. Sese doğru geldiğimde bir kadının balkonda darp edildiğini gördük. Kendisine tepki gösterdik. O da bize kadının deli olduğunu söylüyordu ama şiddet uygulaya devam ediyordu. Polise haber verdik. Adam aşağı inerek kaçmaya başladı. Biz de peşinden koştuk ama yakalanmadı. Polis geldi. Kadını karakola götürüldü." dedi.

Öte yandan, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, balkona çıkan kadının kocası tarafından ağzı kapatıldığı kadının ise yardım istediği görüldü.

SULTANGAZİ'DE BALKONDA KADINA DARP İDDİASI
SULTANGAZİ'DE BALKONDA KADINA DARP İDDİASI
SULTANGAZİ'DE BALKONDA KADINA DARP İDDİASI
SULTANGAZİ'DE BALKONDA KADINA DARP İDDİASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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