Sultangazi'de balık sezonu bereketi
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Sultangazi'de balık sezonu bereketi

Sultangazi'de balık sezonu bereketi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi Belediyesine bağlı ekipler, balık sezonun başlamasının ardından sokak sokak gezerek iki günde 10 ton taze balık dağıttı.

Sultangazi Belediyesine bağlı ekipler, balık sezonun başlamasının ardından sokak sokak gezerek iki günde 10 ton taze balık dağıttı.

Av yasağının sona ermesinin ardından "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar için yeni sezon oldukça bereketli başladı. Yeni sezonda denize atılan ilk ağlar bereketle çekildi. Yeni balık sezonunun bereketiyle Sultangazilileri de buluşturmak isteyen Sultangazi Belediyesi, iki günde toplam 10 ton taze balığı vatandaşlarla buluşturdu. Belediye ekiplerinin sokak sokak gezerek yaptıkları dağıtımdan sonra vatandaşlar, yeni sezonun taptaze balıklarına ilk avın hemen ardından ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Sultangazi Belediyesi, ilçe genelinde taze balık dağıtımı yapmaya devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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