SULTANGAZİ'DE BABASINDAN GİZLİ ALDIĞI KAMYONETİ GECEKONDUNUN ÇATISINA DEVİRDİ

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Sultangazi'de babasından gizlice kamyonetin anahtarını alan 17 yaşındaki Ali Y., 2 arkadaşıyla gezmeye çıktı. Kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybeden Ali Y. gecekondunun çatısına uçtu. Kamyonettekiler, hafif şekilde yaralanırken, gecekonduda oturan çift kendilerini dışarı attı.

Kaza sabah saatlerinde Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasına ait

34 FL 4856 plakalı kamyonetin anahtarını gizlice alan 17 yaşındaki Ali Y. 2 arkadaşıyla gezmeye çıktı. Kamyonetle mahallede dolaşan Ali Y. dönüş yaptığı sırada kullandığı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan ardından yol kenarındaki bariyerleri aşan kamyonet gecekondunun çatısına devrildi. Bu sırada gecekonduda olan çift büyük korku yaşadı. Deprem olduğunu sanan karı koca kendilerini dışarı attı. Ali Y. ile kamyonette bulunan iki arkadaşı hafif şekilde yaralandı. 2 kişi kendi imkanlarıyla kamyonetin içinden çıkarken Ali Y.'yi olay yerine gelen sağlık ekipleri çıkararak ambulansa aldı. Başında kanama olan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DEPREM OLDU DİYE KAÇTIM

Tek katlı binada yaşayan Aynur Yazıcı Uyuyordum ben fırladım birden. Deprem oldu dedim. Kedi ve köpeklerimi kurtardım. Eşimle ben vardık evde. Arabanın düştüğü odadaydım. Mutfak tavanı falan çökmüştü. Deprem oldu diye kaçtım böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Sürücü çocuk kötüydü. O kaldı diğerleri kaçtı. diye konuştu. Binanın üzerine devrilen kamyonet vinç yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı