SULTANGAZİ'DE BABASINDAN GİZLİ ALDIĞI KAMYONETİ GECEKONDUNUN ÇATISINA DEVİRDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

SULTANGAZİ'DE BABASINDAN GİZLİ ALDIĞI KAMYONETİ GECEKONDUNUN ÇATISINA DEVİRDİ

15.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:55

Sultangazi'de babasından gizlice kamyonetin anahtarını alan 17 yaşındaki Ali Y., 2 arkadaşıyla gezmeye çıktı.

Sultangazi'de babasından gizlice kamyonetin anahtarını alan 17 yaşındaki Ali Y., 2 arkadaşıyla gezmeye çıktı. Kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybeden Ali Y. gecekondunun çatısına uçtu. Kamyonettekiler, hafif şekilde yaralanırken, gecekonduda oturan çift kendilerini dışarı attı.

Kaza sabah saatlerinde Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasına ait

34 FL 4856 plakalı kamyonetin anahtarını gizlice alan 17 yaşındaki Ali Y. 2 arkadaşıyla gezmeye çıktı. Kamyonetle mahallede dolaşan Ali Y. dönüş yaptığı sırada kullandığı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan ardından yol kenarındaki bariyerleri aşan kamyonet gecekondunun çatısına devrildi. Bu sırada gecekonduda olan çift büyük korku yaşadı. Deprem olduğunu sanan karı koca kendilerini dışarı attı. Ali Y. ile kamyonette bulunan iki arkadaşı hafif şekilde yaralandı. 2 kişi kendi imkanlarıyla kamyonetin içinden çıkarken Ali Y.'yi olay yerine gelen sağlık ekipleri çıkararak ambulansa aldı. Başında kanama olan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DEPREM OLDU DİYE KAÇTIM

Tek katlı binada yaşayan Aynur Yazıcı Uyuyordum ben fırladım birden. Deprem oldu dedim. Kedi ve köpeklerimi kurtardım. Eşimle ben vardık evde. Arabanın düştüğü odadaydım. Mutfak tavanı falan çökmüştü. Deprem oldu diye kaçtım böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Sürücü çocuk kötüydü. O kaldı diğerleri kaçtı. diye konuştu. Binanın üzerine devrilen kamyonet vinç yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

SULTANGAZİ'DE BABASINDAN GİZLİ ALDIĞI KAMYONETİ GECEKONDUNUN ÇATISINA DEVİRDİ
SULTANGAZİ'DE BABASINDAN GİZLİ ALDIĞI KAMYONETİ GECEKONDUNUN ÇATISINA DEVİRDİ
SULTANGAZİ'DE BABASINDAN GİZLİ ALDIĞI KAMYONETİ GECEKONDUNUN ÇATISINA DEVİRDİ
SULTANGAZİ'DE BABASINDAN GİZLİ ALDIĞI KAMYONETİ GECEKONDUNUN ÇATISINA DEVİRDİ
SULTANGAZİ'DE BABASINDAN GİZLİ ALDIĞI KAMYONETİ GECEKONDUNUN ÇATISINA DEVİRDİ
SULTANGAZİ'DE BABASINDAN GİZLİ ALDIĞI KAMYONETİ GECEKONDUNUN ÇATISINA DEVİRDİ
SULTANGAZİ'DE BABASINDAN GİZLİ ALDIĞI KAMYONETİ GECEKONDUNUN ÇATISINA DEVİRDİ
SULTANGAZİ'DE BABASINDAN GİZLİ ALDIĞI KAMYONETİ GECEKONDUNUN ÇATISINA DEVİRDİ
SULTANGAZİ'DE BABASINDAN GİZLİ ALDIĞI KAMYONETİ GECEKONDUNUN ÇATISINA DEVİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Lady Gaga Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Pelin Öztekin
Spor Fatih Terim Halis Özkahya Aykut Kocaman Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SULTANGAZİ'DE BABASINDAN GİZLİ ALDIĞI KAMYONETİ GECEKONDUNUN ÇATISINA DEVİRDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 11:56:44. #1.14#
title