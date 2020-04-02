Sultangazi'de ayakta yolcu taşıyan minibüsten sağlık görevlileri çıktı
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Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi, Güncel

Sultangazi'de ayakta yolcu taşıyan minibüsten sağlık görevlileri çıktı

SULTANGAZİ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe girişinde şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarına denetim yaptı.

02.04.2020 09:51 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:51
Sultangazi'de ayakta yolcu taşıyan minibüsten sağlık görevlileri çıktı

SULTANGAZİ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe girişinde şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarına denetim yaptı. Uyarılara rağmen yüzde 50 kapasite kuralına uymayan, ayakta yolcu alan minibüsçülere ceza yağarken, ayakta yolcu alan bir minibüste 2 sağlık görevlisinin bulunması dikkat çekti.

KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE 3 BİN 180 TL PARA CEZASI

Sultangazi'de İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri dün akşam saatlerinde minibüslere, otobüslere ve servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Yunus ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde toplu taşımada yarı kapasite kuralına uymayan, ayakta yolcu taşıyan sürücülere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine göre 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genelgeye uyan sürücü ve yolculara da teşekkür etti. 

"ARIZA YAPAN MİNİBÜSTEKİ YOLCULARI ALDIM"

Ayakta fazla yolcu taşınan minibüslerde bulunan yolcular, aşağı indirildi. Ekipler tarafından kurallara uymaları yönünde uyarıda bulunuldu. Bir minibüs sürücüsü, bir başka minibüsün arıza yaptığını belirterek, minibüste bulunan yolcuları kendi minibüsüne aldığını söyledi. 

"DURUMUN VAHİMETİNİ SİZ BİZDEN DAHA İYİ BİLİYORSUNUZ"

Bir başka minibüste ayakta yolculuk yapanların arasında iki sağlık görevlisinin bulunması dikkat çekti. Minibüste bulunan yolcular aşağı indirildi. Aralarında iki sağlık görevlisinin bulunduğu yolcular alınan tedbirler ve kurallara uyulması yönünde uyarıldı. Zorlu bir süreçten geçildiğini belirten ekipler, kurallara uymayanları 155 polis imdat hattına ihbar etmelerini istedi. Polis, yolcular arasında bulunan ve hemşire olduğu öğrenilen kadın yolcuya "Durumun ne kadar vahim olduğunu siz bizlerden daha iyi biliyorsunuz. Lütfen kurallara uyalım, uymayanları uyaralım" dedi.


Kaynak: DHA

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