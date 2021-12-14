SULTANGAZİ'DE AYAKKABICININ ÇANTASINI ÇALAN KADIN KAMERADA

SULTANGAZİ'de, 1'i çocuklu 3 kişi bir ayakkabı mağazasına alışveriş yapma bahanesiyle geldi. 2 kişi mağaza çalışanını oyalarken, çocuklu kadın kasa üzerinde bulunan çantayı 4 yaşındaki çocuğa aldırmak istedi. Kadın, çocuğun bunu yapmaması üzerine çantayı kendisi çaldı. O anlar mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay geçen Pazar günü akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir ayakkabı mağazasında yaşandı. İddiaya göre, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen ikisi kadın 3 kişi, ayakkabı alma bahanesiyle mağazaya geldi. Bir süre mağazada reyonları inceleyen kişiler, iş yeri çalışanını bu şekilde oyaladı. İki kişi çalışanı oyalarken, çocuklu kadın kasanın olduğu bölüme yöneldi. Kasa önünde bulunan ürünleri inceleyen kadın, kasanın üzerindeki çantayı fark etti. Kasa üzerinde bulunan çantayı alması için 4 yaşındaki küçük çocuğa önce el hareketi ile daha sonra elindeki şemsiye ile göstererek almasını istedi. Küçük çocuk, iki defa kasanın olduğu bölüme geçmesine rağmen çantayı almadı.

Bunun üzerine kadın kendisi elini uzatarak zorlukla çantayı aldı. Bir süre daha mağazadan gezen kişiler içinde kredi kartı, kimlik ve bir miktar paranın bulduğu çantayı alarak kaçtı.İş yeri çalışanın kasada bulunan çantasının yerinde olmadığını görünce, güvenlik kameralarına baktı. Bir kadının yaptığı hırsızlığı görünce, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.