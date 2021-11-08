Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı
Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçeride bulunan çalışanlar panik halinde dışarıya çıktı. Yangın esnasında işyeri sahibi alevlere müdahale eden itfaiye erlerinin üzerine yürüdü.
Olay saat 15.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 2561 Sokakta bulunan ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle 6 katlı binanın bodrum katında bulunan iş yerinde çıkan yangında içeride bulunan çalışanlar panik halinde dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürülürken, polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. Öte yandan, yangın esnasında işyeri sahibi alevlere müdahale eden itfaiye erlerinin üzerine yürüdü. - İSTANBUL
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