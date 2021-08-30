SULTANGAZİ'DE AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA
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SULTANGAZİ'DE AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'DE AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADAEmin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de apartmanlardan yapılan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

SULTANGAZİ'DE AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA

Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de apartmanlardan yapılan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde 3 apartmana giren şüpheli yaptığı ayakkabı çaldı. Poşet dolusu ayakkabılarla apartmana giren şüpheli, tüm katları gezdi. Bir dairenin önünde bulunan iki çift ayakkabıyı alan şüpheli, apartmandan çıkarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sırtındaki poşet dolusu ayakkabı ile apartmanın önünden geçen şüpheli, dış kapısının açık olduğunu fark ettiği aparmana girdiği, tüm katları gezdikten sonra bir dairenin önündeki iki çift ayakkabıyı çalarak, apartmandan çıktığı görülüyor.

SULTANGAZİ'DE AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA
SULTANGAZİ'DE AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA
SULTANGAZİ'DE AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA
SULTANGAZİ'DE AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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