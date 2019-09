13.09.2019 20:49

Sultangazi'de aşure dağıtımı

Başkan Dursun: "15 bin kaseye yakın aşure dağıttık"

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilçedeki vatandaşlara aşure dağıttı. Cuma namazı sonrasında ilçe halkına aşure dağıtan Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Sultangazi'de 'Hep birlikte daha iyiye' sloganıyla yola çıktık ve daha iyi olması için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Sultangazi'de Muharrem ayı dolayısıyla Cuma namazının ardından aşure dağıtıldı. Sultangazi Belediyesi çalışanları tarafından hazırlanan kazanlar dolusu aşure Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un da katılımıyla vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşlara elleriyle aşure dağıtan Başkan Dursun, Sultangazi'de 'Hep birlikte daha iyiye' sloganıyla yola çıktıklarını ve bunun için çalıştıklarını söyledi.

Muharrem ayının İslam alemine hayırlı olmasını dileyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Mübarek Muharrem ayındayız. Bugün burada aşure dağıtımı yapıyoruz. Muharrem ayının bütün Türkiye'ye, İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum. Muharrem demek birlik, beraberlik demek. Esasında burada gördüğümüz aşure gibi her renkten, her motiften insanın bir arada mutlu, huzurlu yaşaması demek. İnşallah memleketimiz de daha mutlu, huzurlu yaşayacak. Yaklaşık 15 bin kaseye yakın aşure dağıtımı yapıyoruz. Sultangazi'de her zaman şunu söylüyoruz. Sultangazi hep birlikte daha güzel diyoruz. 'Hep birlikte daha iyiye' sloganıyla yola çıktık ve daha iyi olması için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA