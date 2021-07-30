Sultangazi'de askeri kışlada korkutan yangın
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Sultangazi'de askeri kışlada korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de askeri kışlada korkutan yangın Askeri bölgede başlayan yangın itfaiye ve askerlerin çalışması sonucunda söndürüldü Sultangazi 50. yıl mahallesi Baştabya Kışlası'nda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Sultangazi'de askeri kışlada korkutan yangın

Askeri bölgede başlayan yangın itfaiye ve askerlerin çalışması sonucunda söndürüldü

İSTANBUL - Sultangazi 50. yıl mahallesi Baştabya Kışlası'nda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri ve askerlerin çalışmasıyla söndürüldü.

Saat 11.00 sıralarında kışla içerisinde bulunan çam ağaçlarının bulunduğu yeşillik arazide başlayan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İlk olarak kışla içerisinde bulunan askerlerin müdahale ettiği yangın nedeniyle haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren mücadelenin ardından kontrol altına alınan yangında itfaiye ekiplerinin yanı sıra askerlerin mücadelesi de kameralara yansıdı.

Sultangazi'de askeri kışlada korkutan yangın
Sultangazi'de askeri kışlada korkutan yangın
Sultangazi'de askeri kışlada korkutan yangın
Sultangazi'de askeri kışlada korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik

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