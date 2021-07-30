Sultangazi'de askeri kışla içindeki ağaçlık alanda yangın
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Sultangazi'de askeri kışla içindeki ağaçlık alanda yangın

Sultangazi'de askeri kışla içindeki ağaçlık alanda yangın
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Sultangazi'de askeri bölgede yer alan ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Sultangazi'de askeri bölgede yer alan ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

50. Yıl Mahallesi'ndeki Baştabya Kışlası'nda bulunan kışlanın otluk kısmında çıkan yangın kısa sürede ağaçlık alana yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, askeri personelin de yardımıyla kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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