Asker eğlencesi için toplanıp, havaya ateş açtılar
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Asker eğlencesi için toplanıp, havaya ateş açtılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de asker eğlencesi düzenlemek için toplanan kalabalık bir grup havaya ateş açtı.

Sultangazi'de asker eğlencesi düzenlemek için toplanan kalabalık bir grup havaya ateş açtı. Polisin dağılmaları konusunda uyarıda bulunduğu vatandaşlardan bazılarına işlem uygulandı.

Olay, dün akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi 125. Sokak'ta meydana geldi. Sokak arasında kalabalık bir grubun asker eğlencesi düzenlediği ve havaya ateş açtığı ihbarı üzerine Sultangazi emniyetine bağlı ekipler bölgeye gelerek gruba dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan vatandaşlar ile güvenlik güçleri arasında tartışma yaşandı. Bu esnada bir kişi eline aldığı meşaleyi yakıp bağırdı. Ekipler uyarıları dikkate almayarak polise mukavemet göstermeleri nedeniyle bazı vatandaşlara işlem uyguladı.

Asker eğlencesi için toplanıp, havaya ateş açtılar
Asker eğlencesi için toplanıp, havaya ateş açtılar
Asker eğlencesi için toplanıp, havaya ateş açtılar
Asker eğlencesi için toplanıp, havaya ateş açtılar
Asker eğlencesi için toplanıp, havaya ateş açtılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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