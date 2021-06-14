SULTANGAZİ'DE ASKER EĞLENCESİNDE HEM DANS ETTİ, HEM TABANCA ATEŞLEDİ
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SULTANGAZİ'DE ASKER EĞLENCESİNDE HEM DANS ETTİ, HEM TABANCA ATEŞLEDİ

SULTANGAZİ'DE ASKER EĞLENCESİNDE HEM DANS ETTİ, HEM TABANCA ATEŞLEDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de düzenlenen asker eğlencesinde, sokak ortasında, hafif ticari aracın üzerine çıkan kişi, yüksek sesli müzik eşliğinde hem dans etti hem de tabancayla art arda havaya ateş etti.

SULTANGAZİ'de düzenlenen asker eğlencesinde, sokak ortasında, hafif ticari aracın üzerine çıkan kişi, yüksek sesli müzik eşliğinde hem dans etti hem de tabancayla art arda havaya ateş etti. Sokağı dolduran kalabalığa ve balkonlara çıkanlara aldırmayan kişinin tabancayı en az 20 kez ateş etmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesinde kimliği öğrenilemeyen bir kişi, elindeki tabancayı art arda havaya ateşleyerek, faciaya davetiye çıkardı. Asker eğlencesi için düzenlenen konvoy, 125 Sokak'a geldiğinde durdu. Konvoydakilerden bazıları araçlarından inerken, 3 genç, hafif ticari aracın üzerine çıkıp yüksek sesle müzik eşliğinde dans etmeye başladı. 3 gençten biri ise, hem dans etti hem de elindeki tabancayla art arda ateş etti. Dar sokakta balkonlara çıkanlar ile sokaktakilere aldırmadan tabancayı ateşleyen genç cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Silahlı kişi hakkında polis işlem yaptı.

Görüntü dökümü:

-----------Asker eğlencesiSilahla ateş açılması

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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