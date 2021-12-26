İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE ASKER EĞLENCESİ MEYDAN SAVAŞINA DÖNDÜ

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokakta gerçekleşen asker uğurlama eğlencesinde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ara sokakta başlayan kavga, caddeye taştı. Meydan savaşını aratmayan kavga cep telefonu kameralarına yansırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırılırken, kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Görüntü dökümü:

-Kavga anları