İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE ASKER EĞLENCESİ MEYDAN SAVAŞINA DÖNDÜ - Haberler
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İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE ASKER EĞLENCESİ MEYDAN SAVAŞINA DÖNDÜ

İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE ASKER EĞLENCESİ MEYDAN SAVAŞINA DÖNDÜ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de, asker eğlencesinde 2 grup arasında kavga çıktı.

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İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de, asker eğlencesinde 2 grup arasında kavga çıktı. Yaşanan tekmeli ve yumruklu kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokakta gerçekleşen asker uğurlama eğlencesinde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ara sokakta başlayan kavga, caddeye taştı. Meydan savaşını aratmayan kavga cep telefonu kameralarına yansırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırılırken, kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüleri

-Kavga anları


- İstanbul
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE ASKER EĞLENCESİ MEYDAN SAVAŞINA DÖNDÜ

İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE ASKER EĞLENCESİ MEYDAN SAVAŞINA DÖNDÜ

İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE ASKER EĞLENCESİ MEYDAN SAVAŞINA DÖNDÜ

İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE ASKER EĞLENCESİ MEYDAN SAVAŞINA DÖNDÜ

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