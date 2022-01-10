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Sultangazi'de asayiş ve trafik denetimi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de polis, trafik ve asayiş denetimleri yaptı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de polis, trafik ve asayiş denetimleri yaptı. Şüpheli görülen araçlar durdurularak kontrol edildi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde ilçenin önemli noktalarında asayiş ve trafik denetimleri yaptı. İlçenin önemli kavşak noktalarından geçen ve şüpheli görülen araçlar durdurularak, kontrol edildi. Kimlik kontrolleri yapılan sürücülerin üstleri ve araç içleri arandı.Sürücülerin memnun olduklarını dile getirdikleri denetimlerin devam edeceği öğrenildi.


Sultangazi'de asayiş ve trafik denetimi

Sultangazi'de asayiş ve trafik denetimi

Sultangazi'de asayiş ve trafik denetimi

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