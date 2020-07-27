SULTANGAZİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ
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SULTANGAZİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ

Sultangazi'de polis ekipleri tarafından asayiş denetimleri yapıldı.

27.07.2020 09:25 | Son Güncelleme: 27.07.2020 10:24

Sultangazi'de polis ekipleri tarafından asayiş denetimleri yapıldı. Ekipler 'sabit yol uygulaması' ile şüpheli görülen araçları durdurarak, araçların içini kontrol etti. Sürücüleri ve yolcuları Genel Bilgi Toplam (GBT) kontrolünden geçirdi.

MASKE TAKMA YÖNÜNDE UYARIDA BULUNULDU

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde 'sabit yol uygulaması' gerçekleştirildi. Vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla başlatılan denetimler, ilçenin 3 farklı noktasında gerçekleşti. Ekipler tarafından şüpheli görülen araçlar durdurularak kontrol edildi. GBT kontrolünden geçirilen sürücüler, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmaları yönünde uyarıldı.

SULTANGAZİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ

Kaynak: DHA

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