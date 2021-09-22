SULTANGAZİ'DE ARKADAŞIYLA KUAFÖRDEN ÇIKAN ÇIRAKTAN HABER ALINAMIYOR

Sultangazi'de, bir hafta önce tanıştığı arkadaşıyla çalıştığı kuaför dükkanından çıktığı güvenlik kameralarına yansıyan Suriye uyruklu 14 yaşındaki çırak Mouaz Dakkouri'den haber alınamıyor.

Cebeci Mahallesi'nde kuaför dükkanında çırak olarak çalışan Mouaz Dakkouri(14) ortadan kayboldu. Bir hafta önce tanıştığı iddia edilen arkadaşıyla dün saat 08.30 sıralarında dükkandan çıktığı güvenlik kameralarına yansıyan Dakkouri'nin geri dönmemesi üzerine ailesi polise kayıp müracaatında bulundu. Ailesi oğullarının hayatından endişe ediyor.

YANINDAKİ KİŞİYİ TANIMIYORUZ

Mouaz'ın babası Hasan Dakkouri, kalp rahatsızlığı olan annesinin kötü durumda olduğunu söyleyerek gözyaşı dökü.

Kuzeni Ömer Dakkouri de, Sabah gelip dükkanı açtı. 5 dakika sonra da bir çocuk geldi. Biraz konuştuktan sonra dükkanı kapatıp gittiler. Yanındaki kişiyi tanımıyoruz. Nereye gitti bilmiyoruz. dedi.

Amcası Rabee Dakkouri ise, Öğle saatlerinde dükkan sahibi babayı arayarak, 'Mouaz nerede' dedi. Dükkana geldiğini söyledi. Dükkanı yarım kapatıp gitmiş kameralara baktık bir çocukla gitmiş. Nereye gittiğini bilmiyoruz. diye konuştu.

SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Mouaz'ın yeni tanıştığı arkadaşıyla son görüntüsü çalıştığı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerini açan Dakkouri'nin yanına bir kişinin geldiği bir süre sohbet ettikten sonra ikilinin birlikte gittikleri görülüyor.