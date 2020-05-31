SULTANGAZİ'DE ARI PANİĞİ... BİNLERCE ARIYI KOLUNDA TOPLAYIP KOVANA KOYDU
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SULTANGAZİ'DE ARI PANİĞİ... BİNLERCE ARIYI KOLUNDA TOPLAYIP KOVANA KOYDU

Sultangazi'de oğul veren arılar paniğe neden oldu.

SULTANGAZİ'DE ARI PANİĞİ... BİNLERCE ARIYI KOLUNDA TOPLAYIP KOVANA KOYDU
31.05.2020 12:18 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:18

Sultangazi'de  oğul veren arılar paniğe neden oldu.  Arıcılıkla uğraşan mahalle sakini, çıplak elle kolunda topladığı  arıları kovana koydu, herkes o anları  sosyal mesafe kuralına uymadan görüntülemek için birbiriyle yarıştı.

Olay, Esentepe Mahallesi 2364 Sokak'ta meydana geldi. Oğul veren arılar  bir apartmanın dış kolonuna yuvalandı. Binlerce arıyı gören mahalle sakinleri kısa süreli panik ve şaşkınlık yaşadı. Apartman sakinleri sokağa çıktı.  Arıcılıkla uğraşan mahalle sakinlerinden  Nevzat Erdoğdu, arıcı  tulumu giyen bir arkadaşıyla kolona yuvalanan binlerce  arıyı çıplak elle kolunda topladı, kovana koydu.

GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Arıların bir kısmını da kovanı yaklaştırarak içeriye alan Erdoğdu ile arkadaşının müdahalesini mahalle sakinleri meraklı gözlerle izledi. Sosyal mesafe kurallına uymayan ve çoğunun maske kullanmadığı görülen vatandaşların yanı sıra çocuklar da olan biteni ilgiyle izledi. Kimi vatandaşlar balkon ve pencerelerimden olayı izlerken, kimi vatandaşlar da sosyal medyadan o anları canlı yayınlamak için birbirleriyle yarıştı. Çıplak elle yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından arıları toplayarak kovana koyan Nevzat Erdoğdu, "Bunlar çoğaldığı zaman oğul vermeleri gerekiyor. Yer olmadığı için bir grubu gidiyor, bir grubu kalıyor. Evde 3 kardeşiz yerimiz yoksa kendimize bir ev buluruz. Bu da aynı şeydir. Bu topladığımız arıları götürüp doğal ortamda başka bir kovana koyacağız" dedi. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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