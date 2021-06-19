SULTANGAZİ'DE ARAÇLAR MAHSUR KALDI, EVLERİ SU BASTI - 5

Serdar ALTINTEPE İstanbul DHA -İSTANBUL'da etkili olan kuvvetli yağış Sultangazi'de su baskınlarına yol açtı.

Serdar ALTINTEPE İstanbul DHA -İSTANBUL'da etkili olan kuvvetli yağış Sultangazi'de su baskınlarına yol açtı. Cebeci Mahallesi'nde bazı sokaklar su altında kaldı. Araçlar suda mahsur kalırken evleri de su bastı.

İstanbul'da kuvvetli yağış sonrası Sultangazi Cebeci Mahallesi 2536 sokak sular altında kaldı. Üç aracın mahsur kaldığı sokakta ev ve iş yerlerini su bastı. Evlerini su basan bazı mahalle sakinleri gözyaşlarına hakim olamazken, göle dönen sokağa çantası düşen bir kadının yardımına mahalle muhtarı Muhammet Ayşan yetişti. Ayşan, takım elbisesiyle suya girerek çantayı alıp, kadına teslim etti. İSKİ'nin ve ilçe Belediyesi'nin sokaktaki su tahliyesi ve çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı