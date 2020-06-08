SULTANGAZİ'DE ARACIN SOKAKTA KOŞAN ÇOCUĞA ÇARPMA ANI KAMERADA
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SULTANGAZİ'DE ARACIN SOKAKTA KOŞAN ÇOCUĞA ÇARPMA ANI KAMERADA

Sultangazi'de sokakta seyreden bir araç aniden yola fırlayan 5 yaşındaki çocuğa çarptı.

08.06.2020 09:20 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:23

Sultangazi'de sokakta seyreden bir araç aniden yola fırlayan 5 yaşındaki çocuğa çarptı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün saat 18.30 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. 2421 Sokak'ta kaldırımda yaşıtlarıyla oyun oynayan 5 yaşındaki çocuk, aniden yola çıktı. Bu sırada sokakta seyreden bir araç, küçük çocuğa çarptı. Araç sürücüsünün hastaneye götürdüğü küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, oturdukları apartmanın giriş kapısında duran çocuğun koşarak yola çıktığı görülüyor. Sokakta seyir halinde olan bir aracın çocuğa çarptığı, çarpmanın etkisiyle çocuğun havalandıktan sonra sert bir şekilde yere düştüğü kameraya yansıyor. Kaldırımda bulunan bir kadın ve apartmandan koşarak çıkan çocuğun annesi, küçük çocuğun yardımına koşuyor.

SULTANGAZİ'DE ARACIN SOKAKTA KOŞAN ÇOCUĞA ÇARPMA ANI KAMERADA

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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