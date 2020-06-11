Sultangazi'de apartmanın çatı katında çıkan söndürüldü
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Sultangazi'de apartmanın çatı katında çıkan söndürüldü

Sultangazi'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

11.06.2020 21:36 | Son Güncelleme: 11.06.2020 22:06

Sultangazi'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi, 114. Sokak'taki bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki üç binaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın binalarda hasara neden oldu.

Sultangazi'de apartmanın çatı katında çıkan söndürüldü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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