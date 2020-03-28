SULTANGAZİ'DE ANNE VE İKİ ÇOCUĞUNUN YARALANDIĞI FECİ KAZA KAMERADA SULTANGAZİ'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, önce park halindeki araçlara, ardından da karşı yönden gelen otomobile çarptı.

SULTANGAZİ'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, önce park halindeki araçlara, ardından da karşı yönden gelen otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan anne ve iki çocuğu yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz hafta Cuma gece saatlerinde Sultangazi'de meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan minibüs, Cebeci Mahallesi 2575 sokakta park halindeki çok sayıda araca çarparak ilerlemeye devam etti. Minibüs ardından, içinde iki çocuk bulunan Hülya Örenç, yönetimindeki araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Hülya Örenç ve iki çocuğu yaralandı. Sesi duyan mahalle sakinleri dışarı çıktı. Yaralı anne ve çocukların yardımına koşan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Hülyan Örenç ve çocukları ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hülya Örenç ve kazada yaralanan bir çocuğu tedavilerinin ardından taburcu olurken, diğer çocuğun tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA