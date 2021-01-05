Sultangazi'de anne kedi ölen yavrusunun başından ayrılmadı
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Sultangazi'de anne kedi ölen yavrusunun başından ayrılmadı

05.01.2021 10:03 | Son Güncelleme: 05.01.2021 10:15
Sultangazi'de anne kedi ölen yavrusunun başından ayrılmadı

SULTANGAZİ'de, sokak kedisi, otomobil çarpması sonucu ölen yavrusunun başından dakikalarca ayrılmazken, bu durum görenlerin yüreğini burktu.

SULTANGAZİ'de, sokak kedisi, otomobil çarpması sonucu ölen yavrusunun başından dakikalarca ayrılmazken, bu durum görenlerin yüreğini burktu.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi 75 Sokak'ta yaşandı. Bir araç yoldan geçen yavru kediye çarptı. Yavrusunun hareketsiz bir şekilde gören anne kedi, usulca yanına yaklaşarak koklamaya başladı. Zaman zaman yavrusunu yalayan anne kedi, diğer yavrularıyla birlikte dakikalarca ölen yavrusunun başından ayrılmadı. Anna kedi, daha sonra yavrusunu bulunduğu yerden ağzıyla alıp gözlerden kayboldu. Anne kedinin yürek burkan görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.


Sultangazi'de anne kedi ölen yavrusunun başından ayrılmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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