Sultangazi'de amatör spor kulüplerine malzeme desteği

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - Sultangazi Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine yaklaşık 30 bin adet malzeme desteği sağladı. Ayrıca, Amatör Futbol Kulüpleri Dostluk Turnuvası Ödül Töreni'nde de turnuvanın kazanan kulüplerine ödülleri takdim edildi.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un katılımıyla gerçekleşen törende ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine başta eşofman takımı, yağmurluk, tişört gibi antrenman malzemeleri olmak üzere birçok kalemde, yaklaşık 30 bin adet malzeme desteğinde bulunuldu.

Amatör Futbol Kulüpleri Dostluk Turnuvası'na 3 farklı kategoride 12 takımla toplam 540 genç sporcu katılmıştı. Turnuvayla hem yetenekli sporcular ön plana çıkması hem de kulüpler arasındaki dostlukların güçlenmesi hedeflendi. Gecede turnuvada dereceye girenlere de ödülleri verildi.

"GENÇLERLE BİR ARADA OLMAK BİZİ HER ZAMAN MUTLU ETTİ"

Törende konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Amatör Spor Kulüpleriyle bir araya geldik. 23 spor kulübümüze 30 bin adet malzeme dağıtacağız. Bu etkinliği her sene yapıyoruz. Özellikle Amatör Spor kulüplerinin yanında olmaya gayret ediyoruz. Bundan sonrada bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün birçok branşta faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüplerimize çeşitli ödülleri takdim edeceğiz. Gençlikle bir arada olmak bizi her zaman mutlu etti. Spor vazgeçilmezimiz. Her alanda gayretle çalışıyoruz. Bundan sonrada vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.