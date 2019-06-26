Sultangazi'de akaryakıt istasyonunda silahlı soygun

Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişi, silahla soygun gerçekleştirdi. Polis, kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 01.15 sularında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 3 kişi, istasyonun yan tarafından önce maytap patlattı. Kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, elindeki silahlarla soygun gerçekleştirildi. Bir miktar para alan soyguncular, yürüyerek ara sokaklara karışarak kaçtı.

Çalışanların haber vermesi üzerine polis sevk edildi. Olay yerine zırhlı araçlarla olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Daha sonra parmak izi ive güvenlik kamerası çalışma yaptı.

İncelemenin ardından polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir patlama sesiyle çıktığını belirten olayın görgü tanığı, "Önce bir patlama sesi geldi. Sonra baktım ateş gibi bir şey yakmışlar. Sonra ne olduğunu anlayamadım, biri koşarak ara sokaklara kaçtı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA