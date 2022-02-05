SULTANGAZİ'DE AĞLATAN KAVUŞMA

SULTANGAZİ'de, kaybolan 7 yaşındaki çocuk polisler tarafından bulunarak annesine teslim edildi. Çocuğun annesine teslim edildiği sırada duygusal anlar yaşandı.

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye gezen "Gece Kartalları" olarak bilinen mahalle bekçileri, Angolla uyruklu bir kadının, sokak ortasında ağlayarak yürüdüğünü ve sürekli olarak çevresine baktığını fark etti.

Durumdan şüphelenen bekçiler, kadının durdurarak, ne olduğunu öğrenmeye çalıştı. Kadının 7 yaşındaki oğlunun kaybolduğu ve onu aradığını söylemesi üzerine bekçi ve polisler küçük çocuğu bulmak için seferber oldu.

Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmaları sonucunda küçük çocuk, ekipler tarafından bulundu. Küçük çocuk, ekipler tarafından annesine teslim edilirken duygusal anlar yaşandı. Küçük çocuğun annesi sevinç gözyaşları döktü.