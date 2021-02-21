Sultangazi'de ağızlıksız dolaştırılan pitbull, sokak kedisine saldırdı
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Sultangazi'de ağızlıksız dolaştırılan pitbull, sokak kedisine saldırdı

21.02.2021 22:13 | Son Güncelleme: 21.02.2021 22:16
Sultangazi'de ağızlıksız dolaştırılan pitbull, sokak kedisine saldırdı

Sultangazi'de sahibinin ağızlıksız şekilde dolaştırdığı pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kedi, mahalle sakinleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Sultangazi'de sahibinin ağızlıksız şekilde dolaştırdığı pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kedi, mahalle sakinleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde akşam saatlerinde sahibi B.Ç. tarafından ağızlıksız olarak dolaştırılmaya çıkarılan köpek, vatandaşların boş arsada beslediği sokak kedisini ön patisinden yakaladı.

Sahibinin tasmasını tuttuğu köpek, kediyi uzun süre arsada sürükledi. Vatandaşlar, kediyi güçlükle kurtararak veterinere götürdü. Yoğun bakıma alınan kedinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kedinin gönüllü olarak bakımını üstlenen mahalle sakinleri, polisi arayarak köpeğin sahibi B.Ç.'den şikayetçi oldu. Esentepe Polis Merkezi'ne götürülen B.Ç. hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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