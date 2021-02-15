Sultangazi'de ağaç otomobilin üstüne böyle devrildi
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Sultangazi'de ağaç otomobilin üstüne böyle devrildi

15.02.2021 09:47 | Son Güncelleme: 15.02.2021 09:57
Sultangazi'de ağaç otomobilin üstüne böyle devrildi

SULTANGAZİ'de karla kaplanan ağaç, park halindeki otomobilin üstüne devrildi.

SULTANGAZİ'de karla kaplanan ağaç, park halindeki otomobilin üstüne devrildi. Ağacın devrildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler, dün akşam saatlerinde Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi'nde kaydedildi. Hafta sonu başlayan kar yağışını görüntülemek isteyen bir vatandaş pencereye çıkarak cep telefonuyla kayda girdi. Yağan karı görüntüleyen vatandaşın cep telefonu kamerasına ağacın devrilme anı saniye saniye yansıdı. Olayda yaralanan olmazken devrilen araç park halindeki bir otomobile zarar verdi.


Sultangazi'de ağaç otomobilin üstüne böyle devrildi
Sultangazi'de ağaç otomobilin üstüne böyle devrildi
Sultangazi'de ağaç otomobilin üstüne böyle devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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