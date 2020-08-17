Sultangazi'de açık alanda depolanan tekstil malzemeleri yandı
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Sultangazi'de açık alanda depolanan tekstil malzemeleri yandı

Sultangazi'de açık alanda depolanan tekstil malzemeleri yandı.

Sultangazi'de açık alanda depolanan tekstil malzemeleri yandı
17.08.2020 23:42 | Son Güncelleme: 18.08.2020 00:07

Sultangazi'de açık alanda depolanan tekstil malzemeleri yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Olay, akşam saat 22.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. Açık alanda depolanan tekstil malzemeleri henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek alandaki diğer tekstil malzemesine sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına aldı. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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