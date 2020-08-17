SULTANGAZİ'DE AÇIK ALANDA DEPOLANAN TEKSTİL MALZEMELERİ YANDI
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SULTANGAZİ'DE AÇIK ALANDA DEPOLANAN TEKSTİL MALZEMELERİ YANDI

Sultangazi'de açık alanda depolanan tekstil malzemeleri bir anda yanmaya başladı.

17.08.2020 23:12 | Son Güncelleme: 17.08.2020 23:17

Sultangazi'de açık alanda depolanan tekstil malzemeleri bir anda yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 2601 Sokak'ta çıktı. Sokak üzerinde açık alanda depolanan tekstil malzemeleri henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Tekstil malzemelerinin yeniden alev almaması için ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı.

SULTANGAZİ'DE AÇIK ALANDA DEPOLANAN TEKSTİL MALZEMELERİ YANDI

Kaynak: DHA

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