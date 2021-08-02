Sultangazi'de 7 katlı iş merkezinde yangın
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Sultangazi'de 7 katlı iş merkezinde yangın

Sultangazi'de 7 katlı iş merkezinde yangın
Demirören Haber Ajansı / Emin Yeşil - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de 7 katlı iş merkezinin elektrik panosunda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

SULTANGAZİ'de 7 katlı iş merkezinin elektrik panosunda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Duman nedeniyle çalışanlar kendilerini dışarı atarken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi'nde 7 katlı iş merkezinin elektrik panosunda saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Panodan çıkan dumanlar iş merkezine dolunca kısa süreli panik yaşandı. Çalışanlar kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. 

(Fotoğraf)


Sultangazi'de 7 katlı iş merkezinde yangın
Sultangazi'de 7 katlı iş merkezinde yangın
Sultangazi'de 7 katlı iş merkezinde yangın
Sultangazi'de 7 katlı iş merkezinde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin Yeşil

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