SULTANGAZİ'DE 6. KATTAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN MUCİZE KURTULUŞU
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SULTANGAZİ'DE 6. KATTAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN MUCİZE KURTULUŞU

SULTANGAZİ'DE 6. KATTAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN MUCİZE KURTULUŞU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

anlatarak, "Bebeğimiz 2 yaşında.

anlatarak, "Bebeğimiz 2 yaşında. Dubleks katta annesinin yanında oyuncaklar ile oynarken kapı zili çalıyor. Gelinim kapıyı açmaya gittiği sırada, bu da sehpanın üzerine çıkıyor. 6. kattan arabanın içine düşüyor. Arabanın camına çarpıyor. Bu Allah'ın büyük bir hikmeti. Komşular görüyor arabadan çıkartıp kucağına alıyor. Yan binada inşaat çalışması var oradaki işçiler yardımına koşup hastaneye getiriyor. Ben camide Cuma Namazı kılacaktım. Gelinim telefon açtı bende geldim. Şu anda durumu çok iyi. Yoğun bakıma alınmıştı 24 saat sonra çıktı. Şu anda serviste şu anda çok iyi maşallah. Cuma günü hürmetine, ramazan ayı hürmetine Allah bize bağışladı. 6 kattan aşağı düşüyor burnu bile kanamadan kurtuluyor. Allah'u teala sanki onu meleklerle onu oraya bırakıyor" dedi. 

"MASANIN ÜZERİNE TIRMANIP KENDİNİ AŞAĞIDA BULUYOR"

Bebeğin düştüğü binanın sakinlerinden Ali Efe Baytemur ise, "Balkonun hemen önüne masa koymuşlar. Küçük çocuk nerden bilsin, masanın üzerine tırmanıp kendini aşağıda bulmuş. Arabanın üzerine düşüyor. Kimi kabloya takıp düştü diyor, kimi direk aşağıya düştü diyor. Sonrasında inşaatta çalışan arkadaşlar vardı arabaya alıp götürdü. Tedavi süreci başladı" ifadesi kullanıldı. Sokakta esnaf olan Halil Biltek de, "Çocuk şoktaydı kafasında birkaç çizik vardı camlardan dolayı başka da bir şeyi yoktu. Arabanın camına çarpıp arabanın içine koltuğa düşmüş. Aldığım habere göre durumu iyi" dedi. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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