Son dakika haber! Sultangazi'de 5 katlı binada yangın - Haberler
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Son dakika haber! Sultangazi'de 5 katlı binada yangın

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber! Sultangazi'de 5 katlı binada yangın

Edinilen son dakika haberine göre SULTANGAZİ'de 5 katlı binanın 5'inci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

SULTANGAZİ'de 5 katlı binanın 5'inci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

50. Yıl Mahallesi, C Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 5'inci katında saat 14.30 sıralarında yatak odasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dairede kimsenin olmadığı öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu, yangın büyümeden söndürülürken, duman tahliyesi yapıldı.


Son dakika haber! Sultangazi'de 5 katlı binada yangın

Son dakika haber! Sultangazi'de 5 katlı binada yangın

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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