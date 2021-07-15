Sultangazi'de 5 katlı binada yangın çıktı

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Sultangazi'de 5 katlı binada yangın çıktı Sultangazi'de bulunan 5 katlı binanın en üst katından bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sultangazi'de 5 katlı binada yangın çıktı

İSTANBUL - Sultangazi'de bulunan 5 katlı binanın en üst katından bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sultangazi Atatürk bulvarı 162. sokakta bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde bulunan anne ve iki çocuğunu tahliye ederek söndürme çalışması başlattı. Yan tarafta bulunan binada tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, mahallede ve binada büyük paniğe neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı