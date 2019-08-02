Sultangazi'de 5 dakikada 200 bin liralık hırsızlık kamerada -1

SULTANGAZİ'de, konfeksiyon atölyesine gelen yüzleri maskeli 6 kişi, 5 dakika içinde işyerinden 200 bin liralık kot pantolon çaldı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken şüpheliler, kendileriyle yüz yüze gelen bir vatandaşa aldırmadan hırsızlığa devam ettiOlay, Sultangazi 'de yönetmen ve işadamı Murat Uygur 'a ait olan konfeksiyon atölyesinde 1 Ağustos'ta saat 06.20 sıralarında meydana geldi.





5 DAKİKADA 200 BİN LİRALIK HIRSIZLIK

Sabah saatlerinde bir minibüsle konfeksiyon atölyesinin önüne gelen yüzleri maskeli 6 kişi, çevrede bir süre inceleme yaptıktan sonra hırsızlık için harekete geçti. Yanlarında getirdikleri demir kesme makasıyla işyerinin kilidini kesen şüpheliler, kapısını açtıkları işyerine girdi. Yaklaşık 5 dakika içinde işyerinde satışa hazır halde bulunan 200 bin lira değerindeki kot pantolonu minibüse doldurdu. Hırsızlık sırasında işyerinin alarmı çalmaya başlayınca yüzü maskeli bir kişi, kepenklere tırmanarak alarmı bulunduğu yerden söktü ve parçaladı. Sonrasında hırsızlığa devam eden şüpheliler ile o sırada sokaktan geçen bir vatandaş yüzyüze geldi. Şüpheliler, vatandaşa aldırmadan hırsızlık olayına devam etti. İşyerindeki kotları alan şüpheliler, geldikleri minibüsle olay yerinden uzaklaştı.





POLİS İNCELEME YAPTI

Hırsızlık olayını gören vatandaşların haber vermesiyle polis ekipleri ve iş yeri sahibi Murat Uygur olay yerine geldi. Polis ekipleri, bir süre inceleme yaparak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Yaklaşık 5 dakika süren hırsızlık işyerinin girişinde ve içinde bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüs ile işyerinin önüne gelen şüpheliler, bir süre inceleme yaptıktan sonra demir kesme makasıyla işyerinin kilidini kesiyor. Sonrasında işyerine giren şüpheliler, çaldıkları kot pantolonları minibüse yüklüyor. Bu sırada işyerinin alarmının çalması üzerine bir kişi, kepenklere tırmanarak çalmaya başlayan alarmı yerinden sökerek parçalıyor. Hırsızlığa devam eden şüpheliler ile yoldan geçen bir vatandaş yüz yüze geliyor. Vatandaşa aldırış etmeyen şüpheliler, hırsızlığı tamamlayarak geldikleri minibüs ile olay yerinden kaçıyor.



"MAĞDURUZ"

Olayla ilgili açıklama yapan işyeri sahibi Murat Uygur, "Adamlar gündüz geliyor. Kilidi kırıyor. Kepenkleri kaldırıyor. Alarm ötüyor. Alarmı söküyor. İçeriye girip çalıp gidiyorlar. Bayağı bir mağduruz. Polisimiz bu konuda bir çalışma yapması lazım. Görüntülerde görüldüğü gibi bu araçla 4 ay önce de, 4 gün önce de hırsızlık yapılmış" dedi.

Kaynak: DHA

- İstanbul