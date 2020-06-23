Sultangazi'de 3 bina çatlaklar nedeniyle tahliye edildi Sultangazi'de 3 bina, çatlaklar nedeniyle tahliye edildi.

Sultangazi'de 3 bina, çatlaklar nedeniyle tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Zübeyde Hanım Mahallesi 1299. Sokak'taki bitişik 2 binada önceden oluşan çatlaklar biraz daha açıldı, üçüncü bir binada da çatlaklar meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Boşaltılan 3 binanın sakinlerinden bazıları evlerine geri dönerken bazıları ise yakınlarının evlerine sığındı. Bazı aileler de otomobillerinde geceledi.

Yetkililerin, sabah saatlerinde binalarda inceleme yapacağı öğrenildi.

Kaynak: AA