SULTANGAZİ'DE 20 YAŞ ALTINDAKİLERE DENETİM
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Sultangazi, Polis, Güncel

SULTANGAZİ'DE 20 YAŞ ALTINDAKİLERE DENETİM

Kimlikleri kontrol edilen iki arkadaştan biri 17 yaşında çıkarken, gençler "Yasaktan haberimiz yoktu" diye kendilerini savundu.

06.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:53
SULTANGAZİ'DE 20 YAŞ ALTINDAKİLERE DENETİM

-Kimlikleri kontrol edilen iki arkadaştan biri 17 yaşında çıkarken, gençler "Yasaktan haberimiz yoktu" diye kendilerini savundu.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Emin YEŞİL/ İSTANBUL, SULTANGAZİ'de koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 20 yaş altı gençlere yönelik polis ekipleri denetleme yaptı. Kimlik kontrolü yapan polis 20 yaşından küçüklere idari para cezası kesti.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler kapsamında, 65 yaş üstündekilerin yanı sıra  20 yaş altındakilerin de sokağa çıkması kısıtlandı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaş kısıtlamaları ve toplu taşıma araçlarına yönelik alınan kararlara ilgili denetleme taptı. Gençleri durduran polis ekipleri kimliklerini kontrol etti. Yasağa uymayan gençlere ve toplu taşıma araçlarıyla ilgili olarak alınan kararlara uymayan sürücülere idari para cezası kesti.

"YASAKTAN HABERİMİZ YOK"

Polis ekipleri tarafından durdurulan iki gencin kimlikleri kontrol edildi. İki arkadaştan biri 17 yaşında çıkarken, gençler "Yasaktan haberimiz yoktu zaten benimle birlikte" diye kendilerini savundu. Yine polis ekiplerince durdurulan Afganistan uyruklu iki arkadaşta yaşlarının 20'den büyük olduklarını söyledi ancak yapılan kimlik kontrolünde 19 ve 17 yaşında oldukları tespit edildi. Yasağa uymayan gençlere polis ekipleri tarafından idari para cezası kesildi.

MİNİBÜSLER DE DENETLENDİUygulamada 65 ve 20 yaş denetiminin yanı sıra taksi ve minibüs gibi toplu ulaşım araçlarında da maske, yüzde 50 ve seyrek oturma düzenine yönelik denetleme yapıldı. Kapasitenin yüzde 50'sinden fazla yolcusu olan minibüsler ile maskesiz sürücülere idari para cezası kesildi. Sürücü ve vatandaşlar sosyal mesafe ve alınan diğer tedbirlerle ilgili bilgilendirildi. Uyarılar yapıldı.

Görüntü Dökümü: --------------------Yaş denetlemesi-Polis ekiplerinden görüntü-Kimlik kontrolleri-Minibüs denetimi-Ceza kesilmesi-Yapılan uyarılar-Polis ekiplerin meydanda dolaşması

 


Kaynak: DHA

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