SULTANGAZİ'DE 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGA KAMERADA Haber-Kamera: Emin YEŞİL/Sultangazi'de iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/

Sultangazi'de iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı. 4 kişi gözaltına alınırken, kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup, meydanda karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle belinden silahı çıkaran gruptakilerden biri, karşı gruba ateş etti. Silahtan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ve arkadaşları olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbarüzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 kişi gözaltına alındı. "YERDE BİRİSİ YATIYORDU"Esnaf Hikmet Tekin, "Ben burada esnafım. Geçen akşam sesler duydum. Dışarıya çıktık. Baktım yerde birisi yatıyor. Her halde daha önce tartışmışlar, kavga olmuş. Yatan arkadaş vurulmuş. Polisler geldi, ambulans geldi" dedi.Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Hastaneye kaldırılan yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADAKavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavga anları ve silahın ateşlenmesiyle çevredekilerin kaçıştıkları görülüyor.

Görüntü Dökümü: ------------GÜVENLİK KAMERASI-Kavga anlarıAKTÜEL-Olay yerinden detaylar-Esnaf ile röp.

Kaynak: DHA