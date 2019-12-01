Sultangazi'de 10 ton çiğ köfte dağıtıldı

01.12.2019 19:09 | Son Güncelleme: 01.12.2019 19:11

Sultangazi'de düzenlenen Çiğköfte Festivali'nde 10 ton çiğ köfte dağıtıldı.

İstanbul Etsiz Çiğköfteciler ve Esnaf Sanatkarlar Derneği ile Sultangazi Belediyesi iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen festivalde, 100 usta tarafından 10 ton çiğ köftenin yanı sıra limonata ve şalgam suyu da ikram edildi.

Festivalde, çiğ köfteden yapılan Nemrut Dağı'ndaki kral heykelleri dikkati çekerken, el yapımı heykeller, özellikle gençlerin ve fotoğraf meraklılarının ilgi odağı oldu.

Etkinlikte konuşan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Sultangazili olmanın ayrıcalık olduğunu söyledi.

"Gerçekten insanın bir derdi, sıkıntısı varsa, kendini o gün iyi hissetmiyorsa yapacağı şey basit. Sultangazi'ye gelecek, bu güzel insanların misafirperverliği, sıcak karşılaması, dert dinlemesi, mutluluk paylaşması, gerçekten çok güzel muhabbetiyle insan kendini tekrar iyi hissedecek." diyen Bozkır, şöyle konuştu:

"Tabii Adıyaman'ın da benzer özellikleri var. Adıyaman'a ne zaman gitseniz oradaki kültür, tarih, mutfak, o Adıyamanlının, güzel insanların sizi karşılayışı, oradan ayrılırken hep gönlünüzde 'Burada kalsam mı, geri dönmesem mi?' hisleriyle ayrılırsınız. Bugün güzel Sultangazili insanlarla güzel Adıyamanlıların biraraya geldiği bu güzel günde artık mutluluktan hepimizin havaya uçtuğu bir resim görüyoruz."

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da "Yaklaşık 10 sene önce hiçbir şekilde böyle bir sektör, para dönüşümü, sermaye yokken bugün 10 milyar dolarlık yaklaşık bir sektörden bahsediyoruz. Bu yönüyle Çiğköfteciler Derneği bünyesinde hemen hemen bulunan tüm firmaları canı gönülden tebrik ediyorum. Onlar Türkiye'nin istihdamına, büyümesine büyük katkı verdi. İnşallah bundan sonra da biz Sultangazi olarak çok daha güzel festivallere beraber ev sahipliği yapacağız. Çalışmalarımızla inşallah Sultangazi'nin sultan bir şehir haline dönüşmesi adına büyük gayret içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Etsiz Çiğköfteciler Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Orhan Güzelaydın ise yağmura rağmen kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür etti.

Sultangazi'de ilk festivallerini yaptıklarını dile getiren Güzelaydın, "Çiğköfte bundan 15-20 yıl önce bölgemizin yöresel bir yiyeceğiydi ama geldiğimiz noktada şu anda Türkiye genelinde 50 bin adet çiğköfte satış mağazamız bulunmaktadır ve çiğköfte sektöründe çalışan sayımız 200 binleri aşmış durumdadır. Yüzde 100 yerli ve milli bir ürün çıkardık." diye konuştu.

Güzelaydın, Avrupa'da çiğköfte mağaza sayısının Almanya, Belçika ve Hollanda başta olmak üzere 300'ü bulduğunu aktararak, "Dünyanın birçok ülkesine çiğköfte ihracatı başlamış durumdadır." dedi.

Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sultangazi'nin Türk ve Balkan coğrafyasından insanların birlik, beraberlik ve huzur içinde yaşadığı güzel bir belde olduğunu belirten Kalkar, şunları kaydetti:

"Biz bu güzel beldenin birliğinin, beraberliğinin ve huzurunun devamı için hep beraber güzel bir şekilde çalışmalar ortaya koymaya çalışıyoruz. Birlik, beraberliğmizin daim olmasını diliyorum. Anadolu mutfağımızın kıymetli değerini, çiğköfteyi ticari ürün haline getirerek Türkiye ve dünyada tanıtan çiğköftecilerimizin tamamını ve derneğimizi canı gönülden kutluyorum."

Kaynak: AA