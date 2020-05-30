SULTANGAZİ'DE 10 FARKLI NOKTADA DENETİM
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SULTANGAZİ'DE 10 FARKLI NOKTADA DENETİM

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Sultangazi'de 10 farklı noktada polis ekipleri denetim yaptı.

SULTANGAZİ'DE 10 FARKLI NOKTADA DENETİM
30.05.2020 17:23 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:23

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Sultangazi'de 10 farklı noktada polis ekipleri denetim yaptı.15 şehirde 2 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri kurdukları noktalarda denetleme yaptı. Sultangazi'de polis ekipleri, 10 farklı noktada denetim yaptı. Araçları durduran polis ekipleri sürücülerin kimliklerini ve sokağa çıkma izinlerini kontrol etti.

Kaynak: DHA

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