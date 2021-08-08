Sultangazi'de 10 aydınlatma direği kayboldu
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Sultangazi'de 10 aydınlatma direği kayboldu

Sultangazi'de 10 aydınlatma direği kayboldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de aydınlatma direklerinin yerinde olmadığını gören sokak sakinleri çalındığını düşünerek ilçe belediyesine haber verdi.

SULTANGAZİ'de aydınlatma direklerinin yerinde olmadığını gören sokak sakinleri çalındığını düşünerek ilçe belediyesine haber verdi. Belediye yetkilileri olay yerine gelerek yaptıkları araştırmada yaklaşık 10 direğin yüklenici firma tarafından bakım yapılmak üzere sökülüp götürüldüğünü tespit etti.

MAHALLE SAKİNLERİ ÇALINDIĞINI DÜŞÜNDÜ

Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde ilçe belediyesi tarafından yaklaşık 3 ay önce ışıklandırma yol düzenleme çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında caddeye yaklaşık 8 metre boyunda aydınlatma direkleri konuldu. Geçtiğimiz günlerde caddede bulunan yaklaşık 10 aydınlatma direğinin vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınarak götürüldü. Durumdan şüphelenen mahalle sakinleri yaklaşık 3 ay önce yerleştirilen aydınlatma direklerinin çalındığını düşünerek ilçe belediyesine haber verdi. 

İLÇE BELEDİYESİNE BİLGİ VERİLMEMİŞ

Belediye yetkililerinin yaptıkları araştırma sonucu gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Aydınlatma direklerinin yüklenici firma tarafından bakım yapılmak üzere alındığı, ilçe belediyesini durumdan haberdar etmediği öğrenildi. 

Öte yandan, bakım çalışması sonrası aydınlatma direklerinin yeniden yerine takılacağı belirtildi. Mahalle sakinlerinden Seçkin Yaran, aydınlatma direklerinin profesyonelce çalındığını öne sürdü. Gazetecinin, yüklenici firma tarafından bakım için alındığının hatırlatılması üzerine, "Bir vinç ve kamyon geldi. Yabancı biri baksa çalındığını anlayamaz. Ben bile anlamadım. Ben belediyenin götürdüğünü düşündüm. Sonra bir baktım çalmışlar. Bakım yapıldığına dair bir duyum almadım. Çalındığını duydum ben. Daha 1 ay oldu bunları takalı" dedi. Bir başka mahalle sakini Deniz Kuran ise, "2 gün öce direkleri söktüler. Ben çalındığını düşünüyorum. Bugün gelen belediye yetkililerden biri de kendileri ile alakası olmadığını söyledi. Bakım için alacaksa neden direğin üstünü sadece söker? Lambası bozuksa lambasını tamir eder. Direği niye söküp götürüp getirsin. Biraz saçma bir durum" diye konuştu.


Sultangazi'de 10 aydınlatma direği kayboldu
Sultangazi'de 10 aydınlatma direği kayboldu
Sultangazi'de 10 aydınlatma direği kayboldu
Sultangazi'de 10 aydınlatma direği kayboldu
Sultangazi'de 10 aydınlatma direği kayboldu
Sultangazi'de 10 aydınlatma direği kayboldu
Sultangazi'de 10 aydınlatma direği kayboldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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