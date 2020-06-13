Sultangazi'de 1 kişi silahlı saldırıya uğradı
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Sultangazi'de 1 kişi silahlı saldırıya uğradı

Sultangazi'de bir kişi muhtarlık çardağında mahallenin muhtarı ile birlikte otururken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş edilerek bacağından yaralandı.

Sultangazi'de 1 kişi silahlı saldırıya uğradı
13.06.2020 09:13 | Son Güncelleme: 13.06.2020 09:44

Sultangazi'de bir kişi muhtarlık çardağında mahallenin muhtarı ile birlikte otururken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş edilerek bacağından yaralandı.

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Sultangazi 75. Yıl Mahallesinde bulunan muhtarlığın önünde yaşandı. İddialara göre, Mahalle muhtarı Sedat Çetintaş ile birlikte muhtarlığın önündeki çardakta oturan Ali Erol (47) bir anda bacağını tutarak vuruldum diye bağırmaya başladı. Çevredeki herkes Erol'un bağırmasıyla şoke oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Erol'u Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Bacağından vurulan Erol'un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Çardağın yan tarafındaki sokaktan geçen kapüşonlu ve yüzleri maskeli iki kişinin tek el ateş ederek Ali Erol'u bacağından vurduğu iddia edildi. Zanlıların, olayı görenleri ise sakın kimseye bir şey söylemeyin diyerek tehdit ederek kaçtığı ileri sürüldü. Polis ekipleri zanlıların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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