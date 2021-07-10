SULTANGAZİ CEBECİ MAHALLESİ'NDE 'YAĞMUR SUYU KANALI'NIN TEMELİ ATILDI

Sultangazi Cebeci Mahallesi 2536 Sokak ile Selçuklu Bulvarı'nı kapsayacak 'Yağmur Suyu Kanalı' çalışmasının temeli atıldı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi 2536 Sokak ile Selçuklu Bulvarı'nı kapsayacak 'Yağmur Suyu Kanalı' çalışmasının temeli atıldı.

Sultangazi Belediyesi, topografik açıdan zorlu bir yapıya sahip olan Cebeci Mahallesi'nde yağmur yağışları sonrası oluşan su baskınlarına kesin bir çözüm üretmek için harekete geçti. Çanak benzeri bir yapıya sahip olan Cebeci Mahallesi 2536 Sokak'ta yürütülecek kapsamlı ve etkin çalışmayla bu bölgede şiddetli yağışlar sonrası oluşan su baskınlarının önüne geçebilmek amaçlanıyor.

Cebeci Mahallesi'nde yürütülecek yenilikçi uygulama, açık kazı yapılmadan yatay delgi yöntemiyle çelik borular döşenerek gerçekleştirilecek. Yatay delgi yöntemiyle yolların altında tüneller açılacak ve yağmur suyu kanalları bu tünellere yerleştirilecek. Kanallar 2536 Sokak'ın başından başlayacak ve Selçuklu Bulvarı'nın altından geçerek Kuzey Marmara Otoyolu'na uzanacak. Yollara zarar verilmeden, kısa sürede tamamlanacak çalışmayla, bölge halkının mağduriyeti de kalıcı olarak giderilme hedefleniyor.

'DÖRT AY İÇİNDE BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ'

Temel atma törenine katılan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 'Sultangazi'nin kronik meselelerinden birini bugün burada çözmek için ilk adımı attık. Şiddetli yağmurlarda Cebeci Mahallesi, belirli sokaklar ve Selçuklu Bulvarı'ndan suların akması sebebiyle sokak içerisindeki daire, bodrum kat ve sokağı suların basması sorunuyla karşı karşıyaydık. Çok uzun yıllardır ciddi bir sorundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun desteğiyle bu meseleyi çözeceğiz. Yaklaşık 800 metre uzunluğunda yatay delgi sistemiyle bir tünel açıyoruz. Tüneli açtıktan sonra trafiğin akışına ve insanlara etki etmeden açılmış olan tünellere 2 metre çapında borular döşeyeceğiz. Bu borular suların başladığı sıfır noktasından başlayarak kuşaklama yolu dediğimiz yolun altından geçerek sul Alibey Barajı'na tahliye edilecek. 4 ayda bu işlemi bitirmeyi planlıyoruz. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı