Sultangazi Belediyesinden ulaşım ve altyapı hamlesi
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Sultangazi Belediyesinden ulaşım ve altyapı hamlesi

Sultangazi Belediyesinden ulaşım ve altyapı hamlesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi Belediyesi, ilçenin tüm mahallelerinde altyapı ve ulaşım standartlarını yükseltmeye devam ediyor.

Sultangazi Belediyesi, ilçenin tüm mahallelerinde altyapı ve ulaşım standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Son olarak Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalarla, mahallelerin yağmur suyu kanalları, yolları ve yolların aydınlatma üniteleri yenilenip geliştiriliyor.

Sultangazi Belediyesi, ilçeyi tüm yönleriyle 'Sultanşehir' yapma amacıyla kapsamlı çalışmalara imza atıyor. Bu amaçla gerçekleştirilen çalışmalar, birden fazla hizmet alanını kapsayacak şekilde planlanıyor. Ulaşım ve altyapı çalışmaları baz alındığında; yağmur suyu kanalları yenilenen cadde ve sokaklar yeni asfalt ile kaplanıyor. Sultangazi Belediyesi, yeni yolların aydınlatma ünitelerini de daha verimli ve gelişmiş olanlarıyla değiştiriyor.

Cumhuriyet Mahallesi'ne büyük yatırım

Sultangazi Belediyesi'nin ilçenin tüm mahallerinde ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği kapsamlı ulaşım ve altyapı çalışmalarının sonuncusu Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşti. Necip Fazıl Caddesi ile Merhamet Sokak'ın yağmur suyu kanalları yenilendi. Necip Fazıl Caddesi, Başak Caddesi, Emir Sultan Sokak, Merhamet Sokak ve Keramet Sokak'ta toplam bir buçuk kilometre uzunluğunda asfalt yenileme çalışması yapıldı. Eski asfaltın kazınıp yerine sıcak asfalt serimi yapıldığı çalışmada toplam bin 800 ton asfalt kullanıldı. Necip Fazıl Caddesi ile Emir Sultan Sokak'taki toplam 51 aydınlatma ünitesi de daha tasarruflu ve verimli olan yenileriyle değiştirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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