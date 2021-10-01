Sultangazi Belediyesi yol bakım filosunu 2021 model araçlarla güçlendirdi - Haberler
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Sultangazi Belediyesi yol bakım filosunu 2021 model araçlarla güçlendirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Sultangazi Belediyesi yol bakım filosunu 2021 model araçlarla güçlendirdi

Sultangazi Belediyesi, Yol bakım filosuna 8 yeni araç dahil ederek, ulaşımda oluşabilecek sorunlara daha hızlı ve etkili müdahale etmeyi hedefliyor.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi Belediyesi, Yol bakım filosuna 8 yeni araç dahil ederek, ulaşımda oluşabilecek sorunlara daha hızlı ve etkili müdahale etmeyi hedefliyor.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ilçenin ulaşım standartlarını yükseltmeye büyük önem veriyor. Bu doğrultuda tüm mahallelerde tonlarca yeni asfalt yollara serildi, ilçeye birçok yeni prestij cadde kazandırıldı, aydınlatma üniteleri daha verimli olanlarıyla değiştirildi, kapsamlı altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Sultangazi Belediyesi, hız kesmeksizin devam ettirdiği tüm bu çalışmalarının yanı sıra ulaşımda meydana gelen sorunlara da hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ederek ulaşımın aksamasına izin vermiyor.

Sürekli gelişen Sultangazi'ye sürekli gelişen hizmet

Sultangazi Belediyesi; onlarca kamyon ve kamyonet, farklı türlerde iş makineleri, asfalt döküm araçları ve diğer birçok araçtan oluşan gelişmiş bir yol bakım filosuyla ilçeye hizmet sunuyor. Bununla birlikte hem Sultangazi'nin hızla gelişen bir ilçe olması hem de zaman zaman yaşanan yoğun kar yağışları, su baskınları gibi olağanüstü durumlar, ulaşımda aksamalara yol açan sorunların daha fazla yaşanmasına sebep olabiliyor. Sultangazi Belediyesi, bu tip zorlu şartları göz önünde bulundurarak ulaşımın hiçbir şekilde aksamaması için yol bakım filosunu sürekli güçlendiriyor.

Yol bakım filosu şimdi daha güçlü

Son olarak toplam 8 yeni araç yol bakım filosuna dahil edildi. Bu araçlar; 2021 model 5 adet kamyon, yine 2021 model 2 adet kapalı kamyonet ile 1 adet kazıcı - yükleyici iş makinesinden oluşuyor. Asfalt, taş ve kaldırım tamiratı gibi alanlarda hizmet veren güçlenmiş yol bakım filosuyla Sultangazi'de yaşanabilecek tüm ulaşım sorunlarının önüne geçiliyor. Ayrıca yeni araçların tümü, yoğun geçmesi beklenen kış mevsimi için karla mücadele aparatlarına da sahip bulunuyor. - İSTANBUL

Sultangazi Belediyesi yol bakım filosunu 2021 model araçlarla güçlendirdi

Sultangazi Belediyesi yol bakım filosunu 2021 model araçlarla güçlendirdi

Sultangazi Belediyesi yol bakım filosunu 2021 model araçlarla güçlendirdi

Sultangazi Belediyesi yol bakım filosunu 2021 model araçlarla güçlendirdi

Sultangazi Belediyesi yol bakım filosunu 2021 model araçlarla güçlendirdi

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Haber: Sultangazi Belediyesi yol bakım filosunu 2021 model araçlarla güçlendirdi - Haberler
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