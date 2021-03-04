Sultangazi Belediyesi sokak kedileri için Kedi Köyü oluşturdu
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Sultangazi Belediyesi sokak kedileri için Kedi Köyü oluşturdu

04.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:20
Sultangazi Belediyesi sokak kedileri için Kedi Köyü oluşturdu

Sultangazi Belediyesi, sokak kedilerini, oluşturduğu "Kedi Köyü"nde topladı.

Sultangazi Belediyesi, sokak kedilerini, oluşturduğu "Kedi Köyü"nde topladı.

Sokak hayvanlarının olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi ve yerlerinin belli olması için harekete geçen Sultangazi Belediyesi, Habipler'deki Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veterinerlik İşleri Şefliği bahçesinde bir kedi köyü oluşturdu.

Ahşaptan 5 bölmeli ve 3 katlı olarak yaptırılan kedi evleri muhtarlıkların önüne, sokak hayvanlarının yoğun yaşadığı parklara ve hayvanseverlerin yoğun olduğu noktalar başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarına gönderilecek.

Projenin tanıtımı için düzenlenen etkinlikte gazetecilere açıklamada bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, projenin ilk aşamada kediler için yapıldığını, sonraki aşamada sokak köpekleri için de bu tür bir çalışmanın yapılacağını belirterek, şunları söyledi:

"Onlar bizim konuşamayan can dostlarımız. Onların bize özellikle pandemi sürecinde her zamankinden daha çok ihtiyaçları var. Onlara sıcak bir yuva vermek amacıyla Kedi Evi projesini hayata geçirdik. Kedi evleri sayesinde belirli noktalara topladığımız can dostlarımızı daha kolay takip edeceğiz. Olumsuz hava şartlarından ve trafik karmaşasından onları bir nebze olsun korumuş olacağız"

Başkan Dursun daha sonra hayvanseverler ve çocuklarla birlikte kedi evlerini inceledi. Yeni evlerinde oynayan kediler renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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