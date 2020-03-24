Sultangazi Belediyesi'nden yaşlılara yardım eli
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yerel ›› Sultangazi Belediyesi'nden yaşlılara yardım eli - Haber
Sultangazi, Yerel

Sultangazi Belediyesi'nden yaşlılara yardım eli

Sultangazi Belediyesi'nden yaşlılara yardım eli Sultangazi Belediyesi, korona virüs nedeniyle dışarı çıkmalarına sınırlama konulan 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan ve tek başına yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

24.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:35
Sultangazi Belediyesi'nden yaşlılara yardım eli

Sultangazi Belediyesi'nden yaşlılara yardım eli

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi, korona virüs nedeniyle dışarı çıkmalarına sınırlama konulan 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan ve tek başına yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Ekipler, evlere temel ihtiyaç gıdaları ve sıcak yemek bırakıyor.

Tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgınının önüne geçmek ve risk grubu yüksek kişileri korumak adına 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Salgını önlemek adına ilçedeki tedbirleri üst seviyeye çıkaran Sultangazi Belediyesi, dışarı çıkmalarına sınırlama konulan vatandaşlara yardım eli uzatıyor. Ekipler, 15 mahallede yaşlıların ihtiyaçlarını alarak evlere teslim ediyor.

Sultangazi Belediyesi tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını alacak yakını olmayan yaşlı vatandaşların yardımına koşuyor. Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, aldıkları temel gıda malzemeleri ile yaşlıların kapısını çalıyor. Belediyeden gelen bir başka ekip de evinden çıkamayan yaşlılara sıcak yemek bırakıyor. Temel ihtiyaç malzemeleri ve sıcak yemeğin evlere bırakıldığı uygulamayla, risk grubu yüksek olan vatandaşın dışarı çıkmasının önüne geçiliyor. Ekipler, yaşlılara "evde kalın" uyarısında da bulunuyor.

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara bir kez daha 'evden çıkmayın' uyarısında bulundu. Başkan Dursun, "Kimsesi olmayan, yalnız yaşayan yaşlılarımız dışarı çıkmasın diye onların temel ihtiyaçlarını karşılıyor, sıcak yemek getiriyoruz. Çünkü yaşlılar bizim değerlilerimiz. Lütfen sizler de mahallelerinizde komşularınızı dışarı çıkmamaları konusunda uyarın, onlara yardımcı olun" diye konuştu.

Belediye ekipleri tarafından ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden vatandaşlar ise çalışmalarından ötürü Başkan Dursun ve çalışma ekibine teşekkür ettiler.

(EG-NSO-SO-Y)

Sultangazi Belediyesi'nden yaşlılara yardım eli

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Sultangazi Belediyesi'nden yaşlılara yardım eli

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti Haber
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti
Bilim Kurulu üyesi, virüsü atlatanları bekleyen tehlikeye işaret etti Haber
Bilim Kurulu üyesi, virüsü atlatanları bekleyen tehlikeye işaret etti
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar Haber
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Çin'de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Haber
Çin'de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
Fotoğraftaki detay ele verdi! Gözde aşıklar karantinada bile ayrılamadı Haber
Fotoğraftaki detay ele verdi! Gözde aşıklar karantinada bile ayrılamadı
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir Haber
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi
En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı
En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj
Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu
Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız
KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı
KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı
Son Dakika: Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Son Dakika: Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu
Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu
Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu
Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu
Günlük burç yorumları 24 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu
Yenikapı'da denize düşen balıkçı hayatını kaybetti
Yenikapı'da denize düşen balıkçı hayatını kaybetti
'Evinize gidin' diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi
"Evinize gidin" diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi
Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi
Son Dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı
Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir
Dur ihtarına uymayan kadın sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 2 dosyadan arandığı ortaya çıktı
Dur ihtarına uymayan kadın sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 2 dosyadan arandığı ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ece Erken James Bond Demet Akalın Seren Serengil
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Ersun Yanal Bülent Korkmaz Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart Polis Karar İngiltere
Şu an buradasınız: Sultangazi Belediyesi'nden yaşlılara yardım eli - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 16:20:34. #1.15#
title