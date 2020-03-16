Sultangazi Belediyesi'nden marketlere fahiş fiyat denetimi
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Zabıta Müdürlüğü, Sultangazi, Türkiye, Zabıta, Yerel

Sultangazi Belediyesi'nden marketlere fahiş fiyat denetimi

Sultangazi Belediyesi'nden marketlere fahiş fiyat denetimi Sultangazi Belediyesi Korona virüs nedeniyle talebin arttığı hijyen ürünlerinde yapılan haksız fiyat artışının önüne geçmek için işletmelere denetlemelerde bulundu.

16.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:49
Sultangazi Belediyesi'nden marketlere fahiş fiyat denetimi

Sultangazi Belediyesi'nden marketlere fahiş fiyat denetimi

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi Korona virüs nedeniyle talebin arttığı hijyen ürünlerinde yapılan haksız fiyat artışının önüne geçmek için işletmelere denetlemelerde bulundu.

Korona virüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından özellikle hijyen ve gıda ürünlerinde yüksek fiyat artışının önüne geçmek amacıyla Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki marketlerde denetimler gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri fiyat etiketlerini inceledi, işletme sahiplerine fahiş fiyat artışı yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle kolonya, sabun gibi hijyen ürünleri ve uzun ömürlü gıdaların bulunduğu rafları gezen ekipler, fiş ve fatura kontrolleri de yaptı.

"Dikkat etmemiz gerekiyor, fırsatçılık yapmamak lazım"

Fiyat denetimi öncesi açıklamalarda bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Fiyatlarla ilgili vatandaşlarımızdan çok şikayet var. Bu şikayeti de izole etme adına geçen hafta başlatmış olduğumuz çalışmalarımıza bugün yine devam ediyoruz. Raflardaki fiyat farklılıklarına dikkat ediyoruz. Bunlarla ilgili 6502 sayılı yasa çerçevesinde Ticaret İl Müdürlüğüne bildirimlerde bulunuyoruz. Varsa fahiş fiyatlar bunlarla ilgili denetlemeleri olabildiğince yapıyoruz. Dikkat etmemiz gerekiyor, fırsatçılık yapmamak lazım. Esasında bu Türk milletinin özünde olan bir şey değil. Buna kapı aralamamak lazım. Çok ciddi bir sorun ile karşı karşıyayız ve bu sorunu kendi menfaatine dönüştürmeye çalışanlar az da olsa onlara karşı biz de halkımızı korumak zorundayız" dedi

"Sorumluluğumuzun farkında olursak bu virüsün de üstesinden geliriz"

Yaklaşık 50 ekip ile birlikte denetlemelerin gerçekleştirildiğini belirten Başkan Dursun, "Yapmış olduğumuz çalışmalarımıza destek veren esnaflarımızı da gördük. Onlara can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Tabi aksi davranan esnaflarımız da var. Onları da daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Toplumsal olarak içerisinde bulunduğumuz süreci bir fırsata çevirmemek lazım. Birbirimize sahip olalım, bir olalım, beraber olalım. Bu süreci ancak bir ve beraber olursak atlatabiliriz. Hayatın her alanında bunları gerçekleştirmeliyiz, ekonomi de bunlardan birisi. Her zaman bir ve beraber olmalıyız. Birlikte hareket edebilirsek, sorumluluğumuzun farkında olursak bu virüsün de üstesinden geliriz. Çok zorluklar yaşadı ülkemiz, bu zorluğundan üstesinden hep beraber geleceğiz" dedi.

Sultangazi Belediyesi'nden marketlere fahiş fiyat denetimi

Kaynak: İHA

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Sultangazi Belediyesi'nden marketlere fahiş fiyat denetimi

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